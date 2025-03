Sanduíche doce visto como 'sem sentido' é queridinho nos Países Baixos

O motivo para tanto entusiasmo, reza a lenda, seria o poder que o broodie hagelslag teria de levantar o humor de qualquer um. Por isso, os Países Baixos consomem mais de 14 milhões de kg dos confeitos por ano, segundo reportagem da rede britânica BBC.

Estima-se que a maioria dos neerlandeses, como se chamam os nascidos no país, coma pelo menos um sanduíche deste por semana.

Marije Nicklin, uma imigrante dos Países Baixos que vive no Reino Unido desde 2002, confessou à rede que é "viciada" no lanche. Tanto que ela mantém um rigoroso controle dos pacotes de granulado que seus pais enviam pelo correio para ela. "Tenho bastante guardado. Eu começo a tremer quando vejo que está acabando."

O que o torna tão especial?

Um bom hagelslag é crocante à primeira mordida, mas o chocolate derrete na boca em seguida. Com tanto investimento emocional no sanduíche, as lojas vendem versões especiais com pequenos coelhinhos para a Páscoa, com confeitos coloridos —laranja para o Koningsdag, a festa temática de aniversário do rei, em 27 de abril— e outras versões sazonais ou com sabor de frutas vistas até em hotéis.