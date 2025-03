Fort Myers: conheça a praia que encantou Thomas Edison e Henry Ford

Seja com o audioguia seja com o tour guiado, na Edison and Ford Winter Estates, os turistas têm a chance de entrar nas casas, ver os móveis originais e os pertences de cada um.

Que tal conhecer o laboratório de Thomas Edison? Aqui é possível Imagem: Divulgação

Os jardins são um escândalo e os visitantes ainda ficam cara a cara com a coleção de carros de Ford e com o laboratório de Edison, onde estão invenções como o fonógrafo, a lâmpada incandescente e baterias, entre fotografias, cartas e outros quase 1000 itens. Para o tour autoguiado, a entrada custa US$ 28 e, com guia, US$ 35.

Vai lá: 2350 McGregor Blvd

Ver peixes-boi pelo rio

Todo inverno é a mesma coisa. De dezembro a março, as águas do Golfo do México esfriam e, quando atingem menos de 20°C, os peixes-boi buscam refúgio nas águas mais quentes de Fort Myers.