Passado violento: ilha de 'White Lotus' foi cenário de batalha na 2ª Guerra

Documentos oficiais corroboram a teoria. Registros dos militares japoneses e da Força Aérea Real Britânica incluem coordenadas cartográficas do petroleiro japonês Toho Maru, afundado na mesma data perto de Koh Samui. A foto ao lado, disponibilizada no portal do Australian War Memorial, ilustra o que seria a embarcação japonesa antes de naufragar.

Depois que o Toho Maru afundou, relatos indicam a presença de um óleo escuro ao longo da costa. A substância teria permanecido na água por dois ou três dias e, segundo o Smithsonian Magazine, nenhum corpo foi avistado no local. Como resposta ao ataque, os militares japoneses abateram seis aviões bombardeiros B-24 dos Aliados.

O acontecimento ainda carrega mistério e o papel de Koh Samui na guerra é, em parte, "indocumentada". O episódio aconteceu décadas antes do desenvolvimento da ilha e do aumento populacional e do turismo na região, que aconteceria somente nos anos 1970. Segundo Chambers, o mar que rodeia Koh Samui pode estar "repleto de naufrágios da Segunda Guerra Mundial".

A escassez de informações sobre o que aconteceu em Koh Samui em 1945 faz com que os destroços do navio sejam motivo de curiosidade tanto entre historiadores quanto de turistas. O mastro da embarcação pode ser visto nas águas da praia Taling Ngam e a sombra do navio é observada por quem sobrevoa a região.

Destino popular

Koh Samui é a segunda maior ilha do país, ficando atrás somente da ilha Phuket. Localizada no Golfo da Tailândia, é conhecida por oferecer praias paradisíacas, florestas tropicais, sombra de palmeiras e águas cristalinas.