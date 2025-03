Não caia no marketing das taças para cada tipo de vinho: veja as essenciais

Rodrigo Barradas acha que a ideia faz sentido: "Os argentinos criaram um vinho diferente com a malbec, que influencia os vinhos do resto do mundo, até onde ele já era produzido antes".

O resultado é que a malbec, hoje, é associada a vinhos amigáveis, bastante frutados e, às vezes, com algo de baunilha e chocolate. Isso, somado à proximidade e facilidade de importação, explica a popularidade da cepa no Brasil.

Vamos de Vinho

