Ovo cozido perfeito existe? Ciência diz que sim e são 32 minutos no fogo

Quem faz ovo cozido em casa costuma mergulhá-lo em água fervente por, pelo menos, 10 minutos. O tempo é longo o suficiente para a gema cozinhar, mas também para as proteínas da clara empelotarem e soltarem moléculas de água ao se aquecerem. Frequentemente, forma-se também aquela fina camada esverdeada ou acinzentada em torno da gêmea, o tal fedorento sulfeto ferroso.

Resultado? Há quem não seja fã do aroma, enquanto há outros que veem problema na gema meio granulada na boca ou na clara com textura parecida com borracha. Por isso, existem técnicas que exigem menos tempo de fervura do ovo (soft boil) ou menor temperatura da água (sous vide), mas acabam com a gema rica em gordura mais mole —e desagradam a alguns paladares.

Gema mole não é para todo mundo... Imagem: iStock

A resposta!

Cerca de 300 ovos depois, Ernesto e seu time chegaram à receita perfeita, publicada em um artigo na revista científica Communications Engineering no dia 6 de fevereiro. E os cientistas garantem que, seguindo este passo a passo, é possível preservar a textura e sabor ideais de cada uma das partes do ovo, sem perder o valor nutricional.

Com a ajuda de um software que avalia a dinâmica dos fluidos, os cientistas descobriram que a melhor estratégia é alternar entre a água morna e a fervente: