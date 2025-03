De origem francesa, a malbec já pode ser considerada uma uva argentina?

Rodrigo Barradas acha que a ideia faz sentido: "Os argentinos criaram um vinho diferente com a malbec, que influencia os vinhos do resto do mundo, até onde ele já era produzido antes".

O resultado é que a malbec, hoje, é associada a vinhos amigáveis, bastante frutados e, às vezes, com algo de baunilha e chocolate. Isso, somado à proximidade e facilidade de importação, explica a popularidade da cepa no Brasil.

De quantas taças de vinho você realmente precisa?

0:00 / 0:00 Siga o Nossa no

Copos para cabernet, syrah, pinot noir, chardonnay, riesling, sauvignon blanc. Tudo isso é fácil de encontrar em uma pesquisa rápida no site de um dos melhores produtores de taças para vinho do mundo. Mas você realmente precisa de tudo isso? No "Vamos de Vinho" desta semana, Vinicius Mesquita e Rodrigo Barradas também discutem o assunto.

"Não caia no marketing das taças para cada tipo de vinho", diz Mesquita. A opinião é escorada em uma avaliação da jornalista Jancis Robinson, uma das maiores especialistas do mundo.