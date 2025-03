Túneis submersos pelo mundo têm rotatória debaixo d'água e luzes coloridas

Primeira rotunda subaquática do mundo, Túnel Eysturoy está localizado nas Ilhas Faroé, entre a Escócia e a Islândia Imagem: Mtcurado/Getty Images

Tempo reduzido. Em Eysturoy, o trajeto entre Tórshavn e os povoados de Strendur e Saltnes foi reduzido de 64 para apenas 16 minutos. "Embora sejamos 18 ilhas, muitas vezes brincamos que (por causa dos túneis) desafiamos o fato de que somos ilhas", disse Súsanna Sorensen, gerente de marketing da Visit Faroe Islands, em entrevista à CNN.

Andando por um "tubo de gelo". As pinturas e a iluminação do túnel Eysturoy, criadas pelo artista Trondur Patursson, evocam a sensação de dirigir em meio ao gelo, proporcionando uma experiência visual única e inovadora.

186 metros abaixo do nível do mar e mais de 11 km. Com 11,24 km de extensão, as obras iniciaram em 2017 em pontos opostos, convergindo em junho de 2019, com o ponto mais profundo alcançando 186 metros abaixo do nível do mar. "Estas são a nossa Torre Eiffel ou o Big Ben, com pessoas, especialmente turistas, passando por eles só para ver a arte", disse Teitur Samuelsen, CEO da Eystur-og Sandoyartunlar, a empresa que opera os túneis, em entrevista à CNN.

