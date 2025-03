Punta del Este, Montevidéu e Colonia: Uruguai é ótimo para turismo de vinho

Tannat : a uva rústica que os uruguaios domaram

Assim como a Argentina reposicionou a uva malbec no mundo do vinho, o Uruguai o fez com a tannat. No episódio desta semana, Vinicius Mesquita e Rodrigo Barradas dão uma atenção a essa variedade tinta.

Assim como seus vizinhos do outro lado do Rio da Prata, os uruguaios adotaram uma cepa do sudoeste francês: a tannat é a principal uva região do Madiran, região basca próxima da fronteira com a Espanha, enquanto a malbec domina os vinhos de Cahors.

Tradicionalmente, os vinhos das duas regiões da França tinham boa fama, mas eram conhecidos pela rusticidade. No caso da tannat, como o próprio nome indica, os taninos são muito presentes, quase exigindo longos estágios de envelhecimento para que fossem suavizados.