Segredos dos parques: como brinquedos são criados para desafiar a gravidade

Já a Universal de "Creative", que significa "criativo" em português.

Como nascem os brinquedos

"VelociCoaster", na Universal Imagem: Divulgação

A criação de um novo brinquedo no parque de diversão é crucial para continuar atraindo o público. Conforme os números divulgados pela própria Disney, os parques do complexo tiveram um aumento de 5% no lucros em 2024, alcançando a arrecadação de US$ 34 bilhões.

Mas de onde surgem tantas ideias novas? Da necessidade dos parques, que algumas vezes percebem que algumas áreas precisam de novas atrações para atender os visitantes, do lançamento de novos filmes, que precisam ganhar destaque, ou até mesmo ideias que aparecem em reuniões.