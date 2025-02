Sanibel: descubra a ilha dos EUA sem semáforo, luz pública ou McDonald's

A preservação da cultura local nesse pedaço também é tão forte que as grandes cadeias do país são proibidas — fazendo de Sanibel um dos poucos lugares nos Estados Unidos onde as andanças vão sempre esbarrar em estabelecimentos desconhecidos a serem descobertos.

A pequena cidade, City of Sanibel, e a ilha de Sanibel foram planejadas com foco na preservação ambiental e cultural, deixando o cenário a mando da natureza. Seja na beira da praia seja no interior da ilha, os hotéis e casas têm regras a seguir: todos devem ter menos de três andares e luzes externas fracas, quentes e direcionadas para o chão.

A beira da praia é especialmente protegida para não atrapalhar a desova de tartarugas Imagem: Florida Guidebook/Unsplash

Programe-se para chegar de dia por duas razões. Primeiro, para ver a olho nu, e sem a rivalidade da luz ofuscante dos carros, a mata que rodeia toda a via — assim no singular mesmo, já que a ilha é cortada por uma única estrada, com uma faixa que vai e outra que volta. Mais um motivo: a chegada em Sanibel já poderia fazer parte da lista das atrações.

Uma única via principal corta Sanibel e percorre também o parque Ding Darling Imagem: Peter W Cross

Pelas praias

A ilha de 6400 habitantes é ligada ao continente pela Sanibel Causeway, um conjunto de três pontes que se estendem por 4,5 quilômetros sobre o mar azulado do Golfo do México, o que significa que quem dirige ali vai estar cercado por uma água azul brilhante em uma rota icônica.