Brasil no top 20: veja novo ranking dos passaportes mais poderosos do mundo

O famoso ranking da Henley & Partners, que elenca os passaportes mais poderosos do mundo, foi atualizado: cidadãos do país que lidera a lista em 2025 podem entrar em 193 países sem precisar tirar visto; e o Brasil divide posição com outros três países. Na parte de baixo, o pior colocado tem passe livre para apenas 25 nações.

Os mais poderosos

Entrada liberada sem emissão de visto em 193 países: Singapura Sem visto em 190 países: Japão e Coreia do Sul Sem visto em 189 países: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha Sem visto em 188 países: Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal e Suécia Sem visto em 187 países: Grécia, Nova Zelândia e Suíça Sem visto em 186 países: Austrália e Reino Unido Sem visto em 185 países: Canadá, República Tcheca, Hungria, Malta e Polônia Sem visto em 184 países: Estônia e Emirados Árabes Unidos Sem visto em 183 países: Croácia, Letônia, Eslováquia, Eslovênia e Estados Unidos Sem visto em 182 países: Islândia e Lituânia

Brasil tem resultado pior em relação ao ranking de 2024

Em 2025, o passaporte brasileiro está entre os países da 17ª posição. Atualmente, o documento é aceito em 169 países sem a necessidade emissão de visto. Apesar de estar na mesma posição de 2024, a contagem indica quatro países a menos do que na lista anterior.