Cheiro de múmias egípcias depois de 5.000 anos é melhor do que você imagina

Uma equipe de cientistas revelou uma curiosa descoberta: mesmo depois de cinco mil anos embalsamadas, as múmias egípcias mantêm um aroma descrito como "agradável" pelos especialistas.

O que aconteceu

Pesquisadores analisaram aromas identificados em nove múmias da coleção do Museu Egípcio, no Cairo. "O objetivo foi avaliar se os cheiros contemporâneos refletem os materiais de mumificação e, em caso afirmativo, quais informações podem ser valiosas para a interpretação e conservação do acervo", diz o estudo, publicado no último dia 13 no Journal of the American Chemical Society.

As múmias foram analisadas por pessoas especializadas, conhecidas como "farejadores", e também por técnicas químicas. Os exemplares envolvidos no estudo são dos períodos conhecidos como Novo Reino, Bizantino e Tardio.