Busca por viagem para Argentina cai 40%, e brasileiros miram outro destino

Cresce o interesse pelo Chile. Santiago tomou o lugar de Buenos Aires no interesse dos viajantes. O preço das passagens caíram 9% em relação ao último ano e as buscas pelo destino subiram 25%.

Quantidade de turistas brasileiros no Chile quase dobrou em um ano. Um levantamento do Senatur (Serviço Nacional de Turismo do Chile), que computou dados da chegada de visitantes por terra e por ar, mostra que em um ano o número de brasileiros no país subiu 75%.