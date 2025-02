Adeus, Pablo Escobar! Antiga 'capital da cocaína', Medellín vale a viagem

Quem curte provar comidinhas locais tem uma lição de casa: provar o refresco de manga congelada no Cremas Dona Consuelo. A graça é ir molhando o picolé no suco de limão com sal conforme se come, adicionando um toque ácido e salino ao doce da fruta.

Refresco de manga congelada: uma tradição Imagem: Gabrielli Menezes/UOL

Parque Inflexion

O Edifício Mónaco, um dos refúgios do narcotraficante Pablo Escobar, foi demolido em fevereiro de 2019. Nove meses depois, uma parceria público-privada ergueu no lugar um monumento de homenagem às vítimas do período de violência.

Cada buraquinho na bonita estrutura feita de pedra representa uma morte. De alguns deles, sai uma rosa branca. Ao redor da praça, totens com informações trazem detalhes da guerra às drogas.