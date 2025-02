Além dos parques aquáticos: Olímpia tem bar de gelo, dinos e museu de cera

Incubadora de dinossauros Imagem: Camila Corsini/UOL

Caminhando pelo percurso, você dá de cara com réplicas animadas de diferentes espécies e lê curiosidades sobre elas. Em um espaço, é possível até observar uma "incubadora".

Giganotossauro, que viveu na América do Sul Imagem: Camila Corsini/UOL

Mais no centro da cidade, o Museu de Cera impressiona. São 30 cenários diferentes e mais de 70 estátuas... de cera. Algumas são bem fiéis, como a do humorista Renato Aragão e a do físico Albert Einstein.

Albert Einstein no Museu de Cera de Olímpia Imagem: Camila Corsini/UOL

Outras, rendem risadas —é o caso do jogador Cristiano Ronaldo e do príncipe William, que não se parecem tanto com seus modelos reais.