Adaga nas costas e sem os pés: o misterioso esqueleto achado na Espanha

De acordo com os arqueólogos, a presença da adaga junto ao corpo indica que o homem, provavelmente, era um soldado romano. "O indivíduo pode ter desempenhado um papel militar, já que o pugio era a adaga padrão usada pelos legionários romanos", explicou César M. Pérez, diretor das escavações no local, ao El País.

A adaga foi encontrada em bom estado de preservação, intacta e ainda na bainha (espécie de estojo feito para proteger o objeto). Segundo o arqueólogo, a adaga é do final do século 1 a.C.

Armas também eram troféus de guerra. Os legionários romanos encontraram essas armas pela primeira vez durante as batalhas ferozes que travaram ao longo do século 2 a.C., quando as armas se tornaram valiosos troféus de guerra. Com o tempo, o pugio foi modificado e eventualmente adotado como equipamento padrão para legionários em todo o império, segundo o El País.

As características atípicas do sepultamento indicam um enterro 'misterioso'. No início, os arqueólogos debateram se os restos mortais pertenciam a um soldado ou a um civil que simplesmente adquiriu a adaga. No entanto, de acordo com Pérez, a colocação deliberada do pugio no enterro "é uma forma de indicar que ele era membro do exército e recebeu um enterro desonroso", uma prática rara neste período.

Segundo o El País, os pesquisadores estão tentando extrair DNA de um dos dentes do indivíduo encontrado na cova. Caso seja de fato um soldado, o esqueleto remete a um legionário da Legio VII Gemina, a única legião romana na região à época. Com os eventuais resultados, os especialistas esperam poder determinar as origens do homem e descobrir se as circunstâncias do enterro têm relação com um possível ritual cultural.

O pugio recuperado foi encaminhado para um laboratório para devida conservação. O objeto será submetido a tratamento laboratorial "para a sua análise, consolidação e estabilização parcial para garantir a sua preservação e evitar a deterioração", conforme explica o jornal espanhol.