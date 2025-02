Quem inventou o curry em pó? Spoiler: não foram os indianos!

O curry é, sim, um prato emblemático da Índia, repleto de sabores e aromas provenientes de uma combinação de ingredientes. Essa iguaria tem suas raízes na antiga cultura indiana, em que o uso de especiarias era não só uma arte culinária, mas também uma tradição cultural e medicinal.

Vivek Singh, reconhecido chef indiano, escreveu o livro "Curry: Authentic Flavours from the World of Spice for the Modern Cook", no qual destaca especiarias fundamentais para a composição do curry:

A cúrcuma garante sabor quente e o aroma terroso;

O cominho traz uma robustez e se estabeleceu como ingrediente básico em toda receita à base de curry;

A pimenta-do-reino adiciona calor e profundidade ao composto;

O gengibre contribui com um sabor picante e fresco;

O alho agrega um sabor forte e aromático;

A cebola interfere com uma base de sabor caramelizado;

O cardamomo coloca o toque floral e aromático;

A noz-moscada entra com um pouco de doçura.

Imagem: Getty Images

Ao longo dos séculos, o curry foi se transformando e adquirindo novas dimensões à medida que a Índia sofreu influências de diversas culturas, como quando os mongóis trouxeram técnicas e ingredientes persas, e os portugueses introduziram o vinagre e as pimentas chili. No entanto, o curry como conhecemos hoje não seria o mesmo sem a intervenção dos britânicos.

Foi durante o Raj Britânico (1858-1947) que muitos britânicos residentes na Índia se encantaram com os sabores intensos e complexos do curry. Ao retornarem ao Reino Unido, eles quiseram replicar esses sabores, mas enfrentavam um problema: a disponibilidade limitada de especiarias indianas na Grã-Bretanha. Foi então que surgiu a ideia do curry em pó.