Papiro de 1.900 anos de Israel é melhor caso judicial registrado após Jesus

Gedaliah, que, ao que tudo indica, era de uma família respeitável e pode até ter sido um cidadão romano, também foi acusado de outros crimes como violência, extorsão e incitação à rebelião.

Este papiro é extraordinário, porque oferece uma visão direta das preparações para um julgamento nesta parte do Império Romano. A falsificação de documentos e a evasão fiscal eram considerados crimes graves no Império Romano, puníveis com trabalho forçado e até mesmo execução. Anna Dolganov, da Academia Austríaca de Ciências, em comunicado à imprensa

Segundo o papiro, os réus estavam bem familiarizados com as leis e a administração romanas, explorando-as para benefício próprio. É possível que a evasão fiscal no caso de libertação de escravizados possa estar relacionada a uma espécie de resgate de cativos comprados diretamente de seus donos ou no mercado local, anunciou a Universidade Hebraica.

Ou seja, as autoridades romanas suspeitavam que estes não fossem criminosos comuns, mas conspiradores contra o Império tentando libertar o povo israelense do jugo romano.

O papiro foi guardado em uma caverna no deserto da Judeia durante a revolta, mas ainda não se sabe como ele chegou lá, já que seu conteúdo é diferente de outros deixados por refugiados na região, segundo os estudiosos, que incluíam escrituras de heranças e outros registros mais pessoais. É possível que ele tenha sido guardado porque o processo foi interrompido pela rebelião.