Poderia ser uma vila grega, mas fica nos EUA: bem-vindo a Tarpon Springs

Apesar da quantidade de turistas indo para lá e para cá na rua principal, a Dodecanese Boulevard, a tradição se mantém. Cerca de 7% da população fala grego em casa, a Igreja Ortodoxa Grega (inspirada na Santa Sophia, de Istambul) é ponto de encontro e os times de esportes das high schools são apelidados de "spongers".

As esponjas decoram o barco nas cores da Grécia: paisagem típica Imagem: Divulgação

Quem visita se depara com uma combinação de herança cultural e turismo. De um lado da rua estão os barcos ancorados com suas redes cheias de esponjas do mar em frente ao calçadão por onde passeiam turistas sorridentes. Do outro, uma mistura inusitada do aroma de cordeiro com o do melaço para doces como a baklava e com os tantos sabonetes naturais vendidos nas lojas junto com as esponjas.

É só ao dar de cara com as esponjas de Tarpon Springs que se dá conta da variedade de tamanhos, texturas, tons e usos de cada uma. Além das esponjas para o corpo, há aquelas para lavar o carro, para aplicar maquiagem e até para decoração de mesa.

As esponjas adornam a bicicleta, que virou item decorativo Imagem: Getty Images

Mergulho à moda antiga

Para aprender mais sobre toda essa variedade e como elas são colhidas, é só fazer o tour de meia hora em um barco de mergulho, o St. Nicholas Boat Line.