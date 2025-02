Vai um grilo aí? Setor de insetos comestíveis chega a bilhões de dólares

Vimos que os insetos podem bioacumular contaminantes dependendo das condições em que são criados e do alimento que recebem. A garantia de sua segurança envolve não apenas análises finais, mas também regulamentações claras sobre o gerenciamento de substratos e as condições ambientais nas fazendas. Nesse sentido, a adoção da abordagem One Health, que integra a saúde humana, animal e ambiental, é fundamental para minimizar os riscos e garantir a qualidade do produto.

A União Europeia já deu passos importantes nessa direção, regulamentando as espécies permitidas e exigindo altos padrões de segurança. Assim, os produtos alimentícios que contêm insetos comestíveis são obrigados pelo Regulamento (UE) nº 1169/2011 a incluir informações nutricionais em sua rotulagem, assim como qualquer outro alimento embalado. Essas medidas não apenas protegem os consumidores, mas também criam confiança em um setor que está buscando se posicionar como uma solução sustentável e nutritiva.

Para se estabelecer como uma opção segura e sustentável, os insetos comestíveis devem atender aos mesmos padrões de qualidade de qualquer outro alimento que consumimos. Isso inclui controles de qualidade rigorosos nas fazendas de insetos, testes regulares de contaminantes químicos, físicos e microbiológicos e o gerenciamento adequado dos substratos e das condições de criação.

Em conclusão, um inseto comestível seguro e regulamentado é melhor do que centenas voando por aí sem nenhuma garantia.

José Miguel Soriano del Castillo, Professor de Nutrição e Bromatologia do Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Valência; Carla Soler Quiles, Professora de Tecnologia Alimentar, Universidade de Valência; David Vie Giner, Técnico Sênior de Pesquisa - Ciência dos Materiais, Universidade de Valênciae Nadia San Onofre Bernat, Assistente, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Aberta da Catalunha (UOC), UOC - Universitat Oberta de Catalunya

Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.