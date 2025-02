Vai pra Cuba... ou China ou Rússia: agência explora turismo socialista

A agência já realizou, até o momento, viagens para sete países. Foram 61 cidades e 17 patrimônios da Unesco visitados.

Ela acrescentou roteiros para lugares que não integravam a URSS, mas que se encaixam no quesito "diferentão para brasileiros". "É uma proposta nossa fazer roteiros que compreendam lugares pouco conhecidos por brasileiros e que temos vontade de mostrar", diz Araújo.

Estação de Trem de Novosibirsk, a maior estação ao longo de toda a Transiberiana Imagem: Edgard Avezum

A ideia também é ajudar a desmistificar preconceitos que possam existir com esses países. "Viajamos para debater e conhecer mais profundamente a história desses lugares", explica.

Segundo Ianhez, países que sofrem sanções econômicas são os mais difíceis de operar. "Todos os fornecedores (transportes aéreo e terrestre, hotéis, atrações etc.) têm que ser pagos com antecedência. Não temos como usar o sistema Swift para isso", explica, referindo-se à rede que conecta bancos e instituições financeiras do mundo inteiro, facilitando transações internacionais.

Para ele, até o momento, o roteiro mais desafiador nesse sentido foi o Irã. "Não pela situação local do país, mas pelas ameaças de Israel", diz.