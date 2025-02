Pousadas liberais têm pelados na piscina e sexo em área comum; saiba como é

Outro exemplo é a decisão da equipe da pousada liberal Villamor (na praia de Tambaba, na Paraíba) de inaugurar em 2026 um resort naturista, dedicado apenas ao público adepto do nudismo, revelou seu sócio-proprietário Márcio Pimenta a Nossa em abril de 2023. Ou seja, duas estruturas para atender necessidades e desejos diferentes.

E quais são as regras nas pousadas e hotéis liberais?

Cada estabelecimento informa suas próprias regras de antemão, seja através do site ou comunicação após a reserva, que devem ser seguidas por todos os hóspedes para a segurança no ambiente.

Algumas casas, por exemplo, não aceitam solteiros, apenas casais interessados em swing. Já outras recebem solteiros, mas existe um protocolo diferente para quem chega sozinho em relação àqueles que fazem reservas a dois, às vezes exigindo que o solteiro seja indicado por um casal ou esteja acompanhado dele.

Performances e festas fazem parte da rotina em uma pousada liberal Imagem: Lucas Landau/UOL

No caso da RioZin, a tal pousada da desistência, as hospedagens são direcionadas aos casais, mas eles podem hospedar um solteiro (ou solteira) em seu quarto pagando 50% a mais do valor do pacote.