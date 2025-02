Além do cruzeiro: conheça praias e resorts em que se pode ficar pelado

O Katikati Naturist Park conta com ampla infraestrutura para receber os visitantes Imagem: Divulgação

Hedonism II Resort (Jamaica)

O hotel funciona no sistema all-inclusive e é destinado somente a adultos. No hotel, as roupas são "opcionais". No entanto, na porção naturalista das piscinas e das praias do completo, a nudez é obrigatória. O resort oferece spa, shows ao vivo, mergulhos, jogos, entre outras amenidades. "Aprecie as vistas panorâmicas da mundialmente famosa praia de 7 milhas da Jamaica, que margeia nosso resort", diz o portal oficial.

Uma das praias particulares do resort Hedonism II, na Jamaica Imagem: Andrea Miramontes

Cypress Cove Nudist Resort (EUA)

Localizado em Kissimmee, na Flórida, o hotel se considera um "resort nudista familiar". Com 84 quartos e locais para acampamentos e trailers, o complexo tem academia, piscinas aquecidas, lago, diversas práticas esportivas e restaurantes. Com uma clientela composta "principalmente por casais e famílias", o hotel tem uma política específica para homens solteiros que desejam visitar o local. "Promovemos o nudismo voltado para a família, que deve ser saudável e respeitoso", diz o portal do resort.