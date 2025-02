Pernas presas no cinto: truque do TikTok para soneca em avião é arriscado

Um truque viral para uma soneca de qualidade no avião — que fez sucesso com milhares de visualizações no TikTok e diversos vídeos em que influenciadores testam a modalidade e dividem sua experiência — pode oferecer sérios riscos à segurança de bordo e à saúde do passageiro.

A tal manobra que os usuários da rede apontam como perfeita consiste em dobrar as pernas com os pés sobre o assento e prendê-las com o cinto de segurança. Confira como funciona nos vídeos que mostram pessoas de diferentes biotipos tentando se encaixar nas poltronas: