Atacama além da aventura: os passeios no deserto para quem quer relaxar

Lá, se caminha pelas dunas de areia fofa sob o sol escaldante. O calor é tanto que não se sente a transpiração: as gotas de suor evaporam logo após deixar o corpo. O exemplo mais próximo é tentar andar uma longa distância de tênis em uma praia, sem ao menos a brisa marítima para aliviar o calor.

Vista do topo de uma duna no Valle de La Luna, no Atacama (Chile) Imagem: Lucas Almeida/UOL

Apesar desses inconvenientes, porém, o passeio é totalmente possível de ser realizado por uma pessoa comum. Há, claro, opções de trajetos que passam por cima de dunas, o que requer uma certa escalada, e precisa ser feito por aventureiros com mais aptidão física. O caminho que fizemos, no entanto, contorna as dunas e é bem mais fácil.

No parque, estruturas formadas de sal, areia e calcário chamam atenção, com a imensidão do vale inspirando o esforço. É um pedaço da história do Atacama também, onde se conhece as antigas minas que extraiam sal e as formas como os mineradores se esquivavam do calor, com casas de barro com paredes grossas, que mantinham o ambiente fresco durante o dia e aquecido durante a noite, quando a temperatura despenca.

Algumas atrações para ficar de olho por lá são o anfiteatro — uma formação natural que realmente se parece com uma construção do tempo dos romanos — e as Três Marias, pilares que lembram imagens da santa católica.