5 segredos para fazer cookies perfeitos: da textura da massa à forma ideal

Nada como um cookie quentinho para acompanhar um café no fim da tarde. No último episódio do programa "Receitas de Domingo", apresentadora Bruna Spínola ensinou sua receita de família (veja aqui todos os ingredientes e o modo de fazer detalhado) e mostrou que fazer cookies em casa pode ser mais fácil do que parece.

"Apesar de não ser difícil, é bem importante seguir certinho as medidas e o passo a passo", diz Bruna. E alguns detalhes merecem atenção. Aqui estão dicas essenciais para garantir cookies crocantes por fora e macios por dentro: