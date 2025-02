Cruzeiro zarpa com 2.000 peladões no Caribe, mas tem muitas regras

O valor da cabine parte de US$ 2.000 (R$ 11.560), segundo o site da empresa. No entanto, alguns naturistas desembolsaram mais de US$ 33 mil (R$ 190,7 mil) por uma villa flutuante com três quartos.

Em 2023, o diretor de operações da Bare Necessities, Ken Tiemann, revelou ao jornal Miami Herald que o roteiro de 2025 era inédito, parte de uma ampliação dos passeios naturistas "Big Nude Boat" (Grande Barco Nu, em tradução livre) já realizados anualmente pela empresa partindo do porto de Tampa, na Flórida. "Você pode ir mais longe e avançar mais profundamente pelo Caribe em sete dias saindo de Miami do que consegue em sete dias saindo de Tampa", exemplificou.

Para isso, a Bare Necessities trocou de parceiro — saiu de cena a Carnival Cruise Lines, responsável pela viagem de 2024 realizada a bordo do navio Carnival Pride, com capacidade para 2.124 passageiros — e entrou a Norwegian Cruise Line, que leva os naturistas em 2025 a bordo do Norwegian Pearl, com capacidade para até 2.394 passageiros.

Cruzeiro naturista tem regras para a boa convivência entre os passageiros pelados Imagem: Reprodução/Facebook Bare Necessities Tour & Travel

Desde a saída das Bahamas, o navio passou por San Juan, em Porto Rico; Philipsburg, em St. Maarten; Roseau, na Dominica; Fort-de-France, na Martinica; e chega nesta segunda (10) a Castries, na ilha de Santa Lúcia. Depois desta parada, ele começará sua jornada pelas águas de volta, parando nas Bahamas na quinta (13) e chegando a Miami em tempo para o Valentine's Day (Dia dos Namorados nos EUA) no dia 14 de fevereiro.

A empresa espera que a mudança atraia antigos clientes. "Você conquista alguns passageiros que desejam uma mudança de paisagem", opinou Tiemann à publicação. As vendas seguem realizadas diretamente pela Bare Necessities (e não pela Norwegian), que já colocou à venda cabines em seu próximo Big Nude Boat, para 2026, que partirá em 9 de fevereiro também a bordo do Pearl com os mesmos preços da viagem deste ano.