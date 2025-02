Companhia aérea coreana é eleita a melhor do mundo em 2025; veja o ranking

A Korean Air, maior empresa do mercado de aviação da Coreia do Sul, foi eleita no sábado (8) a melhor do mundo pelo site especializado AirlineRatings.com. Em 2024, o título havia ficado com a Qatar Airways.

O prêmio de Companhia Aérea do Ano de 2025 foi entregue este ano à Korean por seu "excepcional foco no conforto do passageiro, particularmente na classe econômica". O site ainda destacou que a aérea coreana foi na contramão da concorrência e se recusou a reduzir espaço dos assentos, garantindo uma experiência de voo mais confortável.