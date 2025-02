'Advogado que gostava de cozinhar', chef largou direito pela comida mineira

Para isso, Soter mergulhou na pesquisa histórica sobre a origem da culinária mineira, que está na cozinha de quintal, com base "nas hortaliças plantadas no fundo das casas e na criação de animais como porco e galinha", explica o chef mineiro. No primeiro ano do Pacato, o menu degustação era sustentado por esses pilares.

Já na temporada seguinte, Soter ampliou o seu olhar sobre a cozinha mineira, que está longe de ser uma coisa só. "Existe a cozinha do norte, do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, da Zona da Mata", explica ele, que teve como inspiração a cozinha do Vale do Jequitinhonha para o menu degustação servido no ano passado.

Além de trocar o cardápio, Soter cria uma experiência imersiva. "A cada temporada, a gente muda o uniforme, o enxoval de louças, a decoração e a playlist, para ficar de acordo com o tema atual".

Em cartaz até o final de março, o menu "queijo: vida e tempo" (R$ 330,60, oito etapas) é dedicado ao queijo Minas artesanal, que teve o seu modo de fazer reconhecido como patrimônio cultural e imaterial pela Unesco.

Sal da terra: cará na manteiga queimada com massa fresca de queijo, glace de cebola e sal grosso de "pingo" Imagem: Nani Rodrigues

Embora seja considerado um dos talentos da cena gastronômica mineira, Soter admite que a sua transição de carreira não foi das fáceis - pelo contrário.