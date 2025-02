Medo de turbulência? Evite essas 10 rotas aéreas, as mais agitadas em 2024

As quatro rotas mais turbulentas do mundo estão na América do Sul, com a campeã atingindo níveis médios moderados. Trata-se do trecho entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile. No total, seis rotas sul-americanas ocupam o top 10 das mais turbulentas mundialmente. O restante das viagens desafiadoras para o estômago está entre aeroportos da Ásia. Confira a lista:

Mendoza (MDZ) - Santiago (SCL) - edr: 24,684 Córdoba (COR) - Santiago (SCL) - edr: 20,214 Mendoza (MDZ) - Salta (SLA) - edr: 19,825 Mendoza (MDZ) - San Carlos de Bariloche (BRC) - edr: 19,252 Katmandú (KTM) - Lassa (LXA) - edr: 18,817 Chengdu (CTU) - Lassa (LXA) - edr: 18,644 Santa Cruz (VVI) - Santiago (SCL) - edr: 18,598 Katmandú (KTM) - Paro (PBH) - edr: 18,563 Chengdu (CTU) - Xining (XNN) - 18,482 San Carlos de Bariloche (BRC) - Santiago (SCL) - edr: 18,475

As viagens com mais "perrengue aéreo" em cada continente

A Turbli também analisou as 10 rotas mais turbulentas em cada continente e o Brasil também não aparece na lista local, felizmente. O pior trecho é, obviamente, aquele que também já é o pior do mundo. Na América do Norte, a viagem mais difícil está entre as cidades americanas de Albuquerque e Denver. Na Europa, o percurso mais irregular acontece entre Nice, na França, e Genebra, na Suíça.

Na Ásia, se dá entre Katmandu, no Nepal, e Lassa, a capital do Tibete. Na Oceania, o percurso trecho entre Christchurch e Wellington é o mais movimentado nos céus. Por fim, na África, a grande aventura é viajar entre Durban e Joanesburgo, ambas na África do Sul. Para conferir a lista completa das piores rotas em cada continente, é possível consultar o site do levantamento.

Turbulência pode pegá-lo de surpresa; aperte os cintos

A FAA (Administração de Aviação Federal, a Anac dos EUA) define turbulência em seu site como "movimento de ar que normalmente não pode ser visto e frequentemente ocorre inesperadamente". Este tipo de fenômeno pode ser criado por diversas condições atmosféricas, explica ainda a agência, como "pressão, correntes de jatos, ar ao redor das montanhas, frentes frias ou quentes e tempestades".