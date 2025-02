Rio é a cidade mais bonita da América do Sul, segundo jornal argentino

O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita da América do Sul — e uma das 10 mais belas do mundo. A conclusão é de um levantamento realizado através de uma ferramenta de inteligência artificial pelo jornal argentino La Nación no último dia 13.

A publicação não identificou qual tecnologia foi utilizada, mas um ranking anterior divulgado em 2024 pelo próprio jornal que havia sido feito com consulta ao ChatGPT já colocava a Cidade Maravilhosa no top 5 internacional.

Por que o Rio é tão lindo, segundo os robôs?

O La Nación destaca que o Rio é reconhecido como uma das cidades mais lindas do mundo por integrar a natureza com a vida urbana de maneira "excepcional" — o que explicaria por que milhões de turistas a visitam todos os anos. A inteligência artificial ainda teria levado em consideração outros fatores como a beleza singular das paisagens, a relevância cultural e a arquitetura icônica.