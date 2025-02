Barroco brasileiro: conheça história da 'igreja de ouro', em Salvador

Parte do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", no Centro Histórico de Salvador, desabou e deixou mortos e feridos na tarde desta quarta-feira (5).

Qual a história da Igreja e Convento de São Francisco de Assis?

Igreja e convento foram erguidos entre os séculos 17 e 18. Os locais são considerados uma das "Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo" e tombadas pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Construção do convento começou primeiro, mas terminou depois da Igreja. Segundo informações da biblioteca digital do IBGE, obras do convento terminaram em 1752 e, as da Igreja, em 1723. O complexo dos dois locais foi concluído em 1782, com a colocação dos azulejos.