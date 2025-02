Bilionário promete construir Virgem Maria maior que o Cristo Redentor

W miejscowo?ci Konotopie pod Toruniem powstanie gigantyczny pomnik Matki Boskiej, który ma osi?gn?? wysoko?? ponad 55 metrów. B?dzie on wi?kszy od s?ynnego pomnika Chrystusa w Rio de Janeiro, a tak?e od figury Jezusa w ?wiebodzinie.



As obras no local onde a estátua será erguida já começaram. Segundo o portal britânico Metro, os responsáveis obtiveram a permissão para iniciar o projeto em outubro de 2024, e as obras começaram no início de janeiro deste ano, com a demolição de edifícios que darão lugar à estátua de Virgem Maria. Ainda segundo o Metro, além da estátua, será entregue também um edifício "social e técnico" no complexo.

O financiamento do casal para construção do monumento é parte de uma oferta votiva. A estátua de Virgem Maria seria um presente do casal Karkosik e como forma de expressar gratidão e devoção, segundo o portal estatal. O custo total do complexo não foi divulgado pelos responsáveis.

Estátua de Virgem Maria na Polônia será mais alta que o Cristo Redentor, localizada no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Wirtualny Torun

O Cristo Redentor brasileiro, uma das sete maravilhas do mundo

A famosa estátua do Cristo Redentor está instalada no alto do morro do Corcovado, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Com 38 metros de altura, sendo 30 metros da estrutura em si e 8 do pedestal, o Cristo é um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro.