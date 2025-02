Punta Gorda mistura clima sulista com aventura dos pântanos da Flórida

Com capacidade para até 12 pessoas, a embarcação faz um passeio pela costa de Punta Gorda e navega pelos canais da cidade até chegar a hora do pôr do sol.

Os passeios de 1h30 durante o dia custam US$ 39,95 e o tour do pôr do sol, que dura duas horas, sai por US$ 69,95.

Vai lá: Red Tiki Tours - Ohara Dr, Port Charlotte, FL 33948

Instagram: @redtikitours

* O jornalista viajou a convite da Visit Florida.