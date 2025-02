Bolo de cenoura sem erros: os segredos de Beca Milano para o doce perfeito

Unânime entre os apaixonados por doces, o bolo de cenoura clássico é uma receita sem muita complicação. Nem por isso, ela deixa de ter seus segredos para ficar na medida.

Para ajudar a desvendar todos eles, ninguém melhor que a chef e confeiteira Beca Milano, ex-jurada do programa Bake Off e do reality Fábrica de Casamentos. Veja as dicas mais preciosas e uma receita para o bolo de cenoura perfeito.

Cenouras bem preparadas