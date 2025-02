Os segredos para fazer frango ao curry: receita é fácil, barata e deliciosa

Sabe quando você ama o prato de um restaurante e o estabelecimento fecha do nada? O preparo deste episódio de "Receitas de Domingo" foi criado pela apresentadora Bruna Spínola para matar a saudade do frango ao curry de um extinto tailandês do Rio de Janeiro.

Fiquei orfã do meu franguinho. Depois de algumas tentativas de reprodução, cheguei a esta versão bem condimentada que eu adoro