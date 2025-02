Da mais mágica à decepção: ela visitou todas as Disney e conta como foi

Não perca o show do Rei Leão. "Foi surreal, não esperava. Meu filho, com três anos, amou muito", conta a influencer.

Ela também indica a compra do Lighting Lane, um adicional ao ingresso que ajuda você a furar filas, para usar nas principais atrações do parque. O preço é definido pela época do ano, e você poderá visualizá-lo 21 dias antes da sua viagem no aplicativo My Disney Experience.

Epcot

O parque que te convida para uma volta ao mundo requer disposição nas pernas: é necessário chegar cedo e só vale sair depois da queima de fogos.

Você pode comer com as princesas no Akershus Royal Banquet Hall, no Epcot Imagem: Divulagação

Nele existe um cantinho especial para encontrar as princesas. No pavilhão da Noruega (alô, Elsa), tem o restaurante Akershus Royal Banquet Hall, decorado como um castelo medieval onde você pode fazer refeições (café da manhã, almoço e jantar) na presença das princesas. O preço é alto, mas pode valer o sonho: sai mais de US$ 60 por adulto.