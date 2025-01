Walt Disney criou cidade futurista, mas mudaram projeto após sua morte

Você não imagina, mas um dos projetos mais ambiciosos de Walt Disney era construir uma cidade futurista.

A ideia surgiu no início dos anos 1960, quando Walt começou a imaginar uma comunidade utópica onde as pessoas pudessem viver e trabalhar em um ambiente altamente tecnológico e inovador. Assim nasceu o Experimental Prototype Community of Tomorrow. Dê o play e conheça essa história: