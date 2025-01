Área de ritual da época do Primeiro Templo da Bíblia é descoberta em Israel

— Eli Shukron, em comunicado à imprensa

Ilustração revela como se imagina que era um dos "lugares altos", os espaços ritualísticos de Judá Imagem: Shalom Kveller/Divulgação Cidade de Davi

Este espaço ritualístico funcionou em uma encosta a apenas algumas centenas de metros de distância do que o antigo Primeiro Templo, construído pelo rei Salomão, no Monte do Templo.

Os arqueólogos classificaram o achado como a única "estrutura ritualística deste período já achada em Jerusalém". Até hoje, apenas alguns semelhantes foram encontrados em todo o território de Israel.

No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. [...] Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau, Asserás. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. (Chamavam-na Nehustã). Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel; não houve outro como ele, entre todos os reis de Judá, tanto entre seus predecessores como entre seus sucessores."

— 2º Reis 18:1;3-5