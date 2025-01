Domingo pode ter gostinho de moqueca de camarão! Receita é farta e prática

INGREDIENTES

6 tomates italianos

2 cebolas

1 pimentão vermelho

1 pimentão verde

1 pimentão amarelo

Salsinha

400ml de leite de coco

400g de camarão

Suco de 1 limão

Azeite

Coentro

1 colher de sopa de azeite de dendê

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Imagem: Zô Guimarães/UOL

MODO DE PREPARO

Coloque no liquidificador 4 tomates cortados ao meio (com sementes), 1 cebola picada, metade de cada um dos pimentões (sem a parte branca e sementes), um pouco de sal, salsinha e leite de coco. Bata até obter um caldo homogêneo. Se necessário, separe em duas etapas.

Despeje o líquido em uma panela grande, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos. Enquanto isso, corte a outra metade dos pimentões em tiras médias. Já a cebola e os outros dois tomates ficam bem em rodelas. No processo, remova as sementes do tomate.

Junte os vegetais ao caldo quando tiver passado os 15 primeiros minutos. Tampe novamente e cozinhe por mais 20.

Quando faltar 5 minutos, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão e acrescente-os (sem a marinada) à panela. Aguarde exatos 4 minutos. Se passar disso, a textura pode ficar borrachuda.

Finalize com coentro e azeite de dendê, misturando delicadamente. Sirva a moqueca de camarão quente, acompanhada de arroz branco e farofa.

Mais episódios

Imagem: Zô Guimarães/UOL

Quer mais receitinhas práticas? Os episódios do Receitas de Domingo vão ao ar sempre aos domingos, às 9h30, em Nossa e no canal do YouTube de Nossa. Prepare-se para aprender cookie de chocolate, frango ao curry e muitas outras gostosuras nas próximas semanas.