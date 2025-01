Mari Bridi, Gabi di Pretas e Gabriella Rippi estarão na arena UOL no Verão

Neste final de semana, a arena UOL no Verão, localizada na praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), vai receber a visita das influenciadoras Gabi di Pretas, Gabriela Rippi e Mari Bridi, além do casal Carol Barduk e Edu Feltrin (@Turistando SP)



As convidadas e convidado irão desfrutar de toda a infraestrutura do espaço, que oferece quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com equipamentos de musculação, treino funcional e aulas exclusivas para o evento.



Para quem quiser só relaxar, o UOL no Verão tem guardas-sóis, cadeiras de praia e uma área de alimentação com comidas e bebidas à venda, tudo para você aproveitar ao máximo o dia na praia enquanto aprecia a vista para o mar.

A influenciadora Gabi di Pretas marca presença no UOL no Verão neste fim de semana Imagem: Reprodução

E você também pode curtir o UOL no Verão! A arena está aberta ao público e o acesso é gratuito, mas para usar quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50. Lembre-se de chegar cedo para garantir a sua entrada!



As tardes de sábado ainda ficam mais especiais e animadas com a apresentação de bandas regionais.

UOL no Verão agita litoral de São Paulo até fevereiro