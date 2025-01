O outro lado da atriz Bruna Spínola: cozinheira. 'Ensino receitas que amo'

Dia oficial do almoço em família, os domingos ganharão um novo tempero a partir do dia 19 de janeiro. A cada semana, a atriz Bruna Spínola mostrará o seu lado cozinheira no programa "Receitas de Domingo", com exibição inédita em Nossa, canal de lifestyle do UOL.

Escolhi ensinar o que geralmente faço para recepcionar pessoas queridas. É o 'Top 5' das receitas aqui de casa Bruna Spínola