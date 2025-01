Latam terá menu com toque de Chile e sabor de Brasil em voos internacionais

Apaixonada pela culinária, e com esforço próprio, Nara se educou para tornar-se uma chef. Em 2013, abriu ao lado do Pelourinho, em Salvador (BA), o Boteco Di Janela, que logo se tornou o Di Janela Gastronomia Restô e Bar. Em 2022, Nara inovou novamente e inaugurou outro empreendimento, o Provisório Bar, no tradicional estilo carioca, com muita comida e chope gelado.

Lorna Muñoz Imagem: Felipe Archer/Estúdio Ondina

Já Lorna Muñoz é proprietária e chef do Travesía, um restaurante que há 9 anos se dedica a tornar visíveis as particularidades do arquipélago de Chiloé, um território biodiverso e único no sul do Chile, por meio de uma culinária intimista e com influência indígena.