Azeites extravirgem premiados colocam Brasil em inédito 5º lugar de ranking

1º: Itália: 60358,80 pontos - 1419 prêmios - 26 competições - 76 troféus Evoo do Ano

2º: Espanha: 45363,30 pontos - 1088 prêmios - 27 competições - 60 troféus Evoo do Ano

3º: Turquia: 34204 pontos - 652 prêmios - 21 competições - 77 troféus Evoo do Ano

4º: Grécia: 21759,35 pontos - 498 prêmios - 26 competições - 29 troféus Evoo do Ano

5º: Brasil: 17450,50 pontos - 328 prêmios - 22 competições - 36 troféus Evoo do Ano

6º: Portugal: 16374 pontos - 370 prêmios - 26 competições - 23 troféus Evoo do Ano

7º: Tunísia: 14336 pontos - 331 prêmios - 20 competições - 19 troféus Evoo do Ano

8º: Argentina: 9303 pontos - 186 prêmios - 15 competições - 17 troféus Evoo do Ano

9º: EUA: 7627,75 pontos - 181 prêmios - 9 competições - 4 troféus Evoo do Ano

10º: Israel: 5587 pontos - 113 prêmios - 10 competições - 8 troféus Evoo do Ano

Além disso, subimos ao segundo lugar no ranking mundial de azeites aromatizados, apenas atrás da Grécia. Conquistamos 52 prêmios em 10 competições que nos renderam quatro distinções Evoo do Ano e um total de 2903,50 pontos. A distância dos gregos, contudo, foi grande: o líder absoluto obteve 9338,25 pontos na categoria com 187 prêmios em 16 competições e 22 azeites aromatizados considerados Evoo do Ano.

Conheça os nossos azeites no top 100 do ranking, com mais prêmios Evoo do Ano:

23º: Estância das Oliveiras Blend Exclusivo

Produtor: Estância das Oliveiras Agroindustrial Ltda.

Variedade: Blend

Prêmios: 19

Pontos: 798,50

27º: Sabiá Blend de Terroir

Produtor: Fazendas do Azeite Sabiá Ltda.

Variedade: Blend

Prêmios: 16

Pontos: 731,75