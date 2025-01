Vestido que deixa corpo 'à vácuo' conquista de Kim Kardashian a Maraisa

Há quem encontre semelhanças do look com uma camisinha. Talvez não estejam tão errados. Na coleção para a mesma estação, desta vez no ano anterior, em 2023, a Diesel deu o que falar após usar 200 mil preservativos para criar o cenário do desfile.

O apelo urbano, flertando com o sexual, da marca ganhou notoriedade após o evento, com direito à trilha sonora de gemidos para os presentes no local.

"Gostamos de brincar e levamos isso a sério. Divirtam-se, respeitem-se e fiquem seguros", declarou o diretor criativo belga em comunicado à imprensa à época.

Peladas na moda

O "naked dress" é uma febre. Sobre isso não há dúvidas. E a versão plastificada parece ser uma aposta com potencial. Além da Diesel, que apostou no tom nude, quem também lançou uma versão, ainda mais papelariacore, foi a Blumarine.

Na coleção Ready-To-Wear, para Primavera/Verão 2024, a marca de moda italiana embalou uma das modelos como um embrulho de presente e deixou as curvas - e mais - à mostra, destacando ainda os acessórios, enfeitados com borboletas, com abordagem lúdica.