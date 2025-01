'Não sabia': exigência para entrar no Reino Unido surpreende brasileiros

"Descobri em cima da hora", contou Yasmin Freire Rodrigues Melo, 14. A mãe da adolescente, Maiara, disse que as duas souberam da obrigatoriedade na última semana, quando foram retirar as passagens de ida. É a primeira viagem de Yasmin ao exterior e ela temia que a emissão atrapalhasse a viagem, que ganhou de presente para comemorar os 15 anos.

Quando comentaram comigo, eu pensei 'nossa, vou ter que fazer entrevista ou algo do tipo'. Mas foi bem simples e resolvido na hora, então eu fiquei tranquila. Yasmin Freire Rodrigues Melo

Funcionários de uma companhia aérea disseram que passageiros sem o documento não serão barrados. Pessoas ouvidas pelo UOL no aeroporto afirmaram que a ordem é liberar o embarque, mas orientar que os passageiros peçam a certificação —que é feita pela internet e costuma ter resposta rápida.

É liberado viajar enquanto se espera uma resposta. Essa foi uma decisão tomada para beneficiar quem precisar embarcar em casos de urgência.

A reportagem entrou em contato com a Embaixada do Reino Unido no Brasil para entender o protocolo, mas não teve retorno. Procurada, a Latam Airlines afirmou seguir as "determinações das autoridades competentes sobre exigências de documentação". A British Airways não respondeu.

Documento não libera a permanência no Reino Unido. Passageiros devem passar pela imigração no desembarque como de costume. A criação do ETA é um esforço do governo britânico para digitalizar o sistema de gestão de fronteiras e deve garantir "verificações de segurança mais robustas", conforme o Ministério do Interior.