Tem dia certo para desmontar a árvore de Natal? Entenda tradição católica

Segundo a tradição que surgiu no século 8, eram Melchior (também chamado de Belchior), Gaspar e Baltazar. Baltazar saiu de alguma região da África e levou mirra, uma espécie de arbusto de onde é extraída uma resina para o preparo de medicamentos. Gaspar saiu da Índia e levou incenso para Jesus. O objeto é queimado há séculos para aromatizar ambientes, espantar insetos e representa a fé e espiritualidade. Já Melchior partiu de algum lugar da Europa e levou ouro, que simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses.

Para os devotos, a data encerra os festejos natalinos, que começam quatro domingos antes do 25 de dezembro. Por isso, é a data em que se desmontam os enfeites de Natal.

A comemoração no Brasil

Nessa data, a tradição diz que as pessoas devem visitar as casas das vizinhanças anunciando o nascimento de Jesus. Elas são recebidos pelas famílias com agrados, como comidas e bebidas.

Os brasileiros realizam festas folclóricas diferentes, dependendo de cada região. Minas Gerais, por exemplo, aprovou em 2017 o reconhecimento da Folia de Reis como patrimônio cultural imaterial do estado.

O Dia de Reis veio para ao Brasil como tradição por meio dos portugueses, em meados do século 16. O ritual se difundiu a partir do século 19.