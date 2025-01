Taxa diária para visitar Fernando de Noronha aumenta 4,2% e passa de R$ 100

O pagamento da taxa deve ser feito, preferencialmente, antes do embarque. De acordo com a administração local, o recolhimento pode ser feito pela internet, no site da ilha, com cartão de crédito ou por boleto bancário.

Caso o visitante ultrapasse o período previsto, o valor dos dias excedentes será cobrado em dobro. Nesse caso, o pagamento pode ser feito no momento do embarque de retorno ao continente.

Número de turistas cresceu nos últimos anos

As autoridades registraram um aumento exponencial do número de turistas em Noronha nos últimos anos, segundo a geógrafa Lilian Hangae. Ela é chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

As áreas destinadas para ocupação habitacional também foram ampliadas. Ela explica que o plano de manejo da APA (Área de Proteção Ambiental) do arquipélago sofreu algumas mudanças — em 2005, e depois em 2017 —, possibilitando essa expansão.

O intuito inicial dessas mudanças estruturais, de acordo com Hangae, era solucionar a demanda por moradia dos ilhéus, mas a situação acabou saindo do controle. Em um primeiro momento, as casas foram transformadas em pequenas pousadas domiciliares. Ao longo dos anos, essas mesmas edificações viraram hotéis de luxo e bares badalados.