Primeiro local de culto da Terra Santa é descoberto; tartaruga era adorada

Manot fica na Galileia, região em que Jesus nasceu, mas que agora sabe-se também teria sido um berço espiritual milênios antes. A caverna serviu a grupos de caçadores pré-históricos que se reuniam ali para realizar os primeiros rituais religiosos públicos (ao menos, de que se tem notícia) em uma terra que segue tendo imensa importância para judeus, cristãos e muçulmanos.

O interior da caverna, de acordo com a IAA, estava disposto em torno do casco da tartaruga (com cerca de 20 centímetros, 28 kg e marcas que mimetizam a original), o que indica sua importância ritualística. No artigo, os pesquisadores ainda descrevem que a imagem estava em uma área isolada da caverna, distante dos espaços onde pessoas teriam morado ou se hospedado, circundada por espeleotemas — formações rochosas naturais.

O complexo ritualístico em Manot Imagem: Divulgação/Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA)

A análise dos isótopos das crostas de calcita das rochas acabou entregando a data das formações, assim como o estudo de riscos microlineares nas paredes em torno do "santuário" revelaram que ele foi construído ou alterado por humanos. Há ainda ali partículas de cinzas de madeira, o que teria sido resultado do uso de fogo para iluminar esta porção profunda e escura da caverna durante os rituais.

Exames acústicos do ambiente determinaram que esta porção da caverna era ideal para o encontro da comunidade, facilitando as conversas, discursos e o entendimento das mensagens ali passadas. "Nossos resultados destacam o papel crítico das práticas coletivas em torno de um objeto simbólico em fomentar uma rede social funcional dentro das comunidades regionais do início do Paleolítico Superior", diz ainda o texto da PNAS.