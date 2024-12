Como o Réveillon de Copacabana ficou tão famoso? Conheça sua história

No final da década de 1970, começaram as primeiras queimas de fogos mais organizadas. O Hotel Le Méridien iniciou uma cascata de fogos que inspirou outros hotéis. Com o aumento do turismo, a prefeitura assumiu a organização na década de 1990, como lembra a Agência Brasil.

A partir de 1993, a prefeitura passou a promover shows musicais na praia. O show de Rod Stewart, em 1994/1995, atraiu 3,5 milhões de pessoas e entrou para o Guinness Book. Diversos artistas renomados já se apresentaram em Copacabana.

A expansão da festa afastou seus criadores originais. As celebrações religiosas de matriz africana, que ocorriam tradicionalmente no dia 31 de dezembro, foram gradualmente transferidas para o dia 29 e "empurradas" para a região do Mercadão de Madureira.

A fama de Copacabana, com sua calçada e o Copacabana Palace, contribuiu para o sucesso do Réveillon. O bairro, berço da Bossa Nova, sempre foi associado à alegria e descontração. Esse cenário impulsionou a festa.

Como será este ano

O Réveillon de Copacabana deste ano trará 12 minutos de queima de fogos, distribuídos por 10 balsas ao longo da orla, acompanhados de um show de luzes e sonoplastia. A programação musical contará com apresentações de Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Xand Avião, com Anitta subindo ao palco logo após os fogos para dar continuidade à celebração.